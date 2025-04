Papa anuncia doação para vítimas de terremoto em Myanmar

VATICANO, 16 ABR (ANSA) – O papa Francisco enviou uma doação para as populações afetadas pelo terremoto que devastou Myanmar, no Sudeste Asiático, no fim de março, que deixou pelo menos 3,7 mil mortos e dezenas de milhares de desabrigados.

Em nota, o Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral do Vaticano disse que o pontífice decidiu mandar uma “generosa contribuição para o socorro às pessoas na fase de emergência”, porém o valor não foi divulgado.

O repasse será feito por meio do próprio dicastério e da Esmolaria Apostólica, responsável pelas obras de caridade do líder da Igreja Católica.

“A contribuição busca expressar a proximidade do pontífice aos irmãos e às irmãs de Myanmar e se junta às grandes ajudas que estão chegando de igrejas do mundo todo, também por meio de congregações religiosas e organizações católicas”, diz a nota.

Palco de quatro anos de guerra civil devido a um golpe militar ocorrido em fevereiro de 2021, Myanmar é lembrado frequentemente nos discursos do Papa, que visitou o país em novembro de 2017.

A crise humanitária foi agravada pelo terremoto de magnitude 7.7 na escala Richter em 28 de março, que deixou um rastro de destruição, sobretudo na parte central da nação. (ANSA).