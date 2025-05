Papa alerta sobre jovens: ‘São vulcão, mas precisam de ajuda’

VATICANO, 15 MAI (ANSA) – O papa Leão XIV alertou nesta quinta-feira (15) sobre a solidão entre os jovens e “os obstáculos a serem enfrentados” no relacionamento e em sua educação, destacando que todos são uma “vulcão de energia em vida”, mas precisam de auxílio.

Em audiência com a Congregação do Instituto dos Irmãos das Escolas Cristãs, o pontífice americano afirmou que os jovens sabem fazer “coisas maravilhosas”, mas “precisam de ajuda”.

“Pensemos no isolamento causado por modelos relacionais desenfreados, cada vez mais marcados pela superficialidade, pelo individualismo e pela instabilidade emocional; na difusão de padrões de pensamento enfraquecidos pelo relativismo; na prevalência de ritmos e estilos de vida em que não há espaço suficiente para a escuta, a reflexão e o diálogo, na escola, na família e, às vezes, entre os próprios colegas, com a consequente solidão”, alertou o religioso.

Eleito novo líder da Igreja Católica há uma semana, Robert Francis Prevost aproveitou o momento para fazer alguns questionamentos: “Quais são os desafios mais urgentes a serem enfrentados no mundo juvenil de hoje? Que valores devem ser promovidos? Com quais recursos podemos contar?”.

Para ele, “os jovens do nosso tempo, como os de todas as épocas, são um vulcão em vida, de energia, de sentimentos, de ideias” e “isso se comprova pelas maravilhas que podem realizar em muitos campos”. “No entanto, eles também precisam de ajuda para fazer crescer em harmonia tanta riqueza e superar o que, mesmo de forma diferente do passado, ainda pode impedir seu desenvolvimento saudável”.

“Se, por exemplo, no século 17, quando nasceram as escolas ‘lassalistas’ destinadas às crianças mais pobres, o uso da língua latina era para muitos uma barreira de comunicação intransponível, hoje existem outros obstáculos a enfrentar”, exemplificou.

O Santo Padre reforçou ainda que o mundo da educação deve experimentar “novas linguagens, com as quais consiga continuar a tocar o coração dos estudantes”.

Segundo ele, “são desafios exigentes, mas também nós, como São João Batista de La Salle, podemos usá-los como trampolins para explorar caminhos, desenvolver ferramentas e adotar novas linguagens, ajudando-os e encorajando-os a enfrentar com coragem cada obstáculo para dar o melhor de si na vida, segundo os planos de Deus”.

Por fim, o Papa felicitou a rede lassalista pela formação de professores: “É louvável, neste sentido, a atenção que vocês dedicam, em suas escolas, à formação de professores e à criação de comunidades educativas nas quais o esforço didático seja enriquecido pela contribuição de todos”. (ANSA).