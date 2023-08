Papa alerta contra possíveis perigos da inteligência artificial

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 08/08/2023 - 12:01 Compartilhe

CIDADE DO VATICANO, 8 AGO (ANSA) – O papa Francisco destacou nesta terça-feira (8) a necessidade de uma reflexão global sobre os possíveis perigos da inteligência artificial (IA).

Em um comunicado divulgado pelo Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral, o líder da Igreja Católica solicitou um “diálogo aberto” sobre o assunto.

“O Papa pediu um diálogo aberto sobre o significado dessas novas tecnologias, dotadas de potencial disruptivo e efeitos ambivalentes, e lembra a necessidade de estar vigilantes e trabalhar para que uma lógica de violência e discriminação não crie raízes na produção e uso de tais dispositivos”, diz a nota.

O religioso, que tem 86 anos, ainda declarou que “proteger a dignidade da pessoa e cuidar de uma fraternidade efetivamente aberta a toda a família humana são condições essenciais para que o desenvolvimento tecnológico contribua para a promoção da justiça e da paz no mundo”.

A inteligência artificial, inclusive, será o tema da próxima mensagem do Papa para o Dia Mundial da Paz de 2024, celebrado no primeiro dia do ano.

“Os notáveis progressos realizados no campo da inteligência artificial têm um impacto cada vez mais profundo na atividade humana, na vida pessoal e social, na política e na economia”, explicou o Dicastério.

Em meados de março, uma imagem falsa de Francisco usando um grande casaco branco viralizou nas redes sociais, tanto que muitos acreditaram que o Papa realmente usou uma moderna jaqueta “puffer”. (ANSA).

