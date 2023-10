Papa alerta contra ‘catástrofe humanitária’ no Oriente Médio

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 18/10/2023 - 10:01 Para compartilhar:

CIDADE DO VATICANO, 18 OUT (ANSA) – O papa Francisco fez nesta quarta-feira (18) um novo apelo em defesa da paz no Oriente Médio, na esteira de um ataque que deixou centenas de mortos em um hospital na Faixa de Gaza.

“Também hoje, caros irmãos e irmãs, o pensamento vai para a Palestina e Israel. As vítimas aumentam, e a situação em Gaza é desesperadora. Por favor, que se faça todo o possível para evitar uma catástrofe humanitária”, declarou o líder católico ao fim da audiência geral.

O Papa também alertou para o risco de “extensão do conflito, enquanto tantas frentes bélicas já estão abertas no mundo”.

“Calem as armas, ouçam o grito de paz dos pobres, do povo, das crianças. Irmãos e irmãs, a guerra não resolve nenhum problema, apenas semeia morte e destruição, aumenta o ódio e multiplica a vingança. A guerra anula o futuro”, disse.

Francisco ainda convocou uma jornada de orações e jejum pela paz em 27 de outubro. “Convido as irmãs e irmãos das várias confissões cristãs, os pertencentes a outras religiões e todos que se preocupam com a paz no mundo”, ressaltou.

O ataque ao hospital Al-Ahli, em Gaza, teria deixado mais de 500 mortos e provocou consternação no mundo. O grupo radical Hamas culpa Israel, que diz que a tragédia foi causada por um foguete defeituoso da Jihad Islâmica. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias