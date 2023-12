Papa alerta contra abusos comerciais e consumistas no Natal

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 16/12/2023 - 12:01 Para compartilhar:

CIDADE DO VATICANO, 16 DEZ (ANSA) – Em uma audiência neste sábado (16) no Vaticano, o papa Francisco pediu para que os fiéis defendam o Natal dos abusos comerciais e do consumismo.

“Infelizmente sabemos que o Natal é vítima deste modelo comercial e consumista, mas pelo menos as canções preservam aquela poesia e espontaneidade que lhe dão tanta vida”, disse o líder da Igreja Católica durante um encontro com artistas do Concerto de Natal.

O religioso destacou a importância do Evangelho natalino, mas alertou que ele “não pode ser cantado de maneira uniforme”.

O Papa ainda recordou que o Natal é a celebração “mais rica em canções populares”, além de ter mencionado a tradicional composição “Tu scendi dalle stelle”.

“Sei que vocês cantarão também pensando naqueles que vivem estes dias com dor e medo por causa das guerras, tantas guerras! Agradeço vocês por isso e os abençoo”, concluiu Francisco.

(ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias