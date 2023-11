Papa alerta contra a ameaça da mudança climática antes da COP28

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/11/2023 - 11:01 Para compartilhar:

O papa Francisco, que planeja partir para Dubai na próxima sexta-feira para participar da conferência da ONU sobre o clima, alertou neste domingo (26) contra “a ameaça climática” que “põe em perigo” a vida na Terra.

“Além da guerra, o nosso mundo está ameaçado por outro grande perigo, a mudança climática, que põe em perigo a vida na Terra, especialmente a das gerações futuras”, declarou o jesuíta argentino, cujas palavras foram lidas por outro clérigo, já que o pontífice sofre de uma gripe leve.

“Isso é contrário ao projeto de Deus”, acrescentou, em uma mensagem na qual confirmou a sua participação na COP28 em Dubai.

O papa, que fez da proteção do meio ambiente um dos pilares do seu pontificado, fará um discurso há muito aguardado na COP28, no dia 2 de dezembro, onde deverá denunciar a inação dos países envolvidos e instá-los a reduzir drasticamente as suas emissões de gases de efeito estufa.

