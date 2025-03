Papa agradece em sua primeira aparição pública desde sua hospitalização

O papa Francisco acenou e agradeceu aos fiéis de uma varanda do Hospital Gemelli, em Roma, neste domingo, sua primeira aparição pública desde sua internação em 14 de fevereiro.

“Obrigado a todos!”, disse o pontífice de 88 anos com voz fraca ao microfone, sentado em uma cadeira de rodas e cumprimentando centenas de pessoas reunidas na sacada.

“Estou vendo aquela mulher com as flores amarelas, muito bem”, disse ele com um leve sorriso, diante das gargalhadas da multidão.

O líder dos 1,4 bilhão de católicos do mundo, que passou mais de cinco semanas no hospital lutando contra uma pneumonia, ficou na sacada por dois minutos e recebeu alta em seguida.

Ele saiu de carro, acenando da janela fechada do banco da frente enquanto passava por jornalistas, usando uma cânula, um tubo de plástico inserido em suas narinas que fornece oxigênio.

Francisco parecia cansado e mais magro do que o habitual. Os médicos disseram que sua saúde melhorou o suficiente para voltar para casa, embora tenha que enfrentar uma longa recuperação de pelo menos dois meses.

