Papa afirma que mulheres ‘levam um país adiante’

PORT MORESBY, 7 SET (ANSA) – Em um discurso em Port Moresby, capital de Papua-Nova Guiné, o papa Francisco afirmou neste sábado (7) que as mulheres são as responsáveis por “levar um país adiante”.

O líder da Igreja Católica, que está na segunda etapa da 45ª viagem apostólica pela Ásia e Oceania, fez o comentário de forma improvisada.

“São elas que levam um país adiante. As mulheres têm força para dar a vida, construir e fazer crescer um país. Não esqueçamos as mulheres, que estão em primeiro lugar no desenvolvimento humano e espiritual”, disse o religioso.

Em relação ao tema, o governador-geral da Papua-Nova Guiné, Bob Dadae, destacou que a voz do Papa “será melhor ouvida para amar e respeitar a emergência das mulheres em um mundo livre”, que está recheado de “ganância e desordem”.

O pontífice mencionou que está alegre em encontrar a população local e desejou que todos “encontrem sempre luz e força na oração para caminhar unidos na justiça e na paz”.

Por fim, Francisco também apelou pelo fim da violência tribal que assola a Papua-Nova Guiné.

“Espero, em particular, que cesse a violência tribal, que infelizmente causa muitas vítimas, não permite que as pessoas vivam em paz e impede o desenvolvimento. Apelo, portanto, ao sentido de responsabilidade de todos, para que a espiral de violência seja interrompida”, declarou.

O Papa é o segundo líder da Igreja Católica a visitar a nação de 12 milhões de habitantes, em sua maioria cristãos, após João Paulo II em 1984.

Além da Papua-Nova Guiné, o religioso visitará Timor-Leste e Singapura até 13 de setembro, marcando a mais longa viagem de seu pontificado. (ANSA).