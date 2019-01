Papa afirma que a política não está reservada apenas aos governantes

O papa Francisco afirmou nesta terça-feira que “a política não é reservada apenas aos governantes” durante a primeira bênção do Angelus de 2019 no Vaticano.

“Nós não achamos que a política é reservada apenas para os governantes”, afirmou o papa no primeiro dia do ano, que também celebra o 52º Dia Mundial da Paz.

“Somos todos responsáveis pela vida da cidade, pelo bem comum e a política é boa na medida em que cada um contribui com sua parte para o serviço da paz”, acrescentou o pontífice argentino no balcão do Palácio do Vaticano que dá para a praça de São Pedro.

O tema escolhido este ano para a 52ª edição do Dia Mundial da Paz é “a boa política deve estar a serviço da paz”.

Neste dia, promovido pelo Papa Paulo VI, o pontífice aproveita esta oportunidade para enviar uma mensagem sobre a paz aos líderes mundiais.