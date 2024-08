Papa abençoa missão de resgate de migrantes no Mediterrâneo

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 24/08/2024 - 11:01 Para compartilhar:

VATICANO, 24 AGO (ANSA) – O papa Francisco abençoou neste sábado (24) a primeira missão de resgate de migrantes no Mar Mediterrâneo realizada pela ONG Mediterranea Saving Humans em parceria com a Conferência Episcopal Italiana (CEI).

A breve mensagem, escrita a próprio punho pelo argentino, é dirigida ao padre Mattia Ferrari, pároco da ONG, e deixa uma bênção para toda a tripulação do navio “Mare Jonio”, da Mediterranea Saving Humans’.

“Rezo por vocês”, escreve o Pontífice, agradecendo à ONG “por seu testemunho”. “Que o Senhor os abençoe e que Nossa Senhora os guarde”.

Graças ao apoio dos bispos italianos, o Mare Jonio – um rebocador adaptado usado nas operações de busca e resgate da Mediterranea Saving Humans – será acompanhado por um navio de apoio que transporta outros voluntários e pessoal médico, bem como um mediador cultural e um pequeno grupo de jornalistas.

Trapani é o ponto de partida da missão.

Segundo Ferrari, a colaboração “reúne a Igreja e pessoas de boa vontade, provenientes de mundos sociais e culturais muito diferentes, unidas em um amor comum e visceral, como indica o Evangelho, pelos nossos irmãos e irmãs migrantes”.

“É um caminho que se faz juntos, acrescenta o padre, lembrando que “através do resgate no mar e do resgate das pessoas dos naufrágios, das rejeições, damos corpo à fraternidade, aquela fraternidade universal que não pode permanecer um valor abstrato, mas deve tornar-se carne através da nossa corpos, nossas vidas, nossos relacionamentos”. (ANSA).