Pãozinho de Taiwan, que é sucesso pelo mundo, chega a todo vapor ao Brasil

Rio – Pela primeira vez, o Rio de Janeiro recebe uma marca exclusiva do prato, com cardápio que mistura origens da culinária asiática com ingredientes brasileiros, como teriyaki de melado.

A Tudo Bao será lançada na cozinha colaborativa da House of Food, na Void de Botafogo, dia 22 de agosto, das 12h às 00h. Inicialmente, serão lançadas três opções, dentre elas uma vegana, de cogumelo, outra de porco e de peixe.

A cozinha da Tudo Bao é conduzida por duas estudantes de comunicação que se surpreenderam com o sucesso do Bao em um intercâmbio na Europa e decidiram se dedicar à popularização do prato entre os brasileiros. Lançamento Oficial – Tudo Bao:

Data: 22 de agosto de 2019

Local: House of Food – Void Botafogo – Rua Voluntários da Pátria, 31 Loja C e D – Botafogo, Rio de Janeiro

Horário: 12h às 00h