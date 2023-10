Paolo Sorrentino é premiado em festival de cinema na Espanha

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 20/10/2023 - 9:50 Para compartilhar:

ROMA, 20 OUT (ANSA) – O diretor italiano Paolo Sorrentino foi premiado durante a cerimônia de abertura da 38ª edição da Mostra de Cinema de Valência, na Espanha.

O cineasta napolitano, de 53 anos, recebeu pessoalmente na última quinta-feira (19) o prêmio “Palme d’Onore”. A estatueta foi dada ao italiano pelo ator Javier Cámara.

“É um pouco cedo para ter um reconhecimento por toda minha carreira, mas espero que me abra outras oportunidades”, disse Sorrentino em tom de brincadeira.

O festival de cinema espanhol seguirá até 29 de outubro, com a participação de filmes de vários países da zona mediterrânica.

O evento ainda conta com a participação da italiana Maria Occhipinti como integrante do júri. O longa “Massimo Troisi: Alguém me ama ali”, dirigido por Mario Martone, será exibido, mas não concorrerá a nenhum prêmio. (ANSA).

