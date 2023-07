Paolo Guerrero acerta saída do Racing da Argentina

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/07/2023 - 18:07 Compartilhe

O atacante peruano Paolo Guerreiro acertou, “em comum acordo”, sua saída do Racing da Argentina, apenas seis meses depois de ser anunciado como reforço, informou o clube nesta quinta-feira (6).

“Paolo Guerrero se desvinculou do Racing em comum acordo com o clube. Amanhã (sexta-feira) será assinada a rescisão contratual”, diz o comunicado do time de Avellaneda.

O atacante de 39 anos, maior artilheiro da história da seleção do Peru com 43 gols em 103 jogos, pretendia ter maior continuidade no Racing, mas o técnico Fernando Gago priorizava Maxi Romero e estava em busca de outro centroavante para o elenco.

O clube argentino se despediu de Guerrero em tom amigável: “Agradecemos por sua qualidade humana e profissional e seu compromisso permanente a serviço da equipe. Desejamos sucesso, Paolo, em seu futuro!”.

Nos seis meses com a camisa da ‘Academia’, o peruano marcou três gols em 22 jogos entre Campeonato Argentino, Copa da Argentina e Copa Libertadores.

Por enquanto, não se sabe qual seria o novo destino do jogador, que no Brasil já atuou por Corinthians, Flamengo, Internacional e Avaí.

ls/ol/cb/dd

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias