Paolla Oliveira revela que pediu para fazer teste de ‘Vale Tudo’: ‘Fui cara de pau’

Aos 42 anos de idade, Paolla Oliveira se prepara para viver um de seus maiores personagens na teledramaturgia. A atriz dará vida à Heleninha Roitman em “Vale Tudo”, papel que foi de Renata Sorrah na versão original da trama, exibida em 1988.

Em coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira, 11, a artista falou sobre como conseguiu o papel de destaque no folhetim assinado por Manuela Dias.

“Pedi para fazer um teste. Foi um pedido muito cara de pau. Acho que os testes fazem parte da nossa profissão para que a equipe responsável, a Manu (Manuela Dias, autora) e o Paulinho (Paulo Silvestrini, diretor), avalie, veja se funciona. Na minha carreira, nada caiu no colo, a gente vai atrás. E eu também penso que a gente tem que honrar o lugar que a gente conquistou”, afirmou à IstoÉ Gente.

+ Paolla Oliveira confronta jurados em desfile da Grande Rio: ‘Ouviu agora, p*?”

Paolla destacou também que foi preciso empenho para dar voz aos detalhes do papel que lhe foi direcionado. Por exemplo, ela frequentou reuniões do Alcoólicos Anônimos (A.A.) com o intuito de transformar a personagem o mais real possível. Isso porque, na primeira versão da trama, Heleninha vivia o drama de uma depende química.

“Quis também que o Pedrinho (Pedro Waddignton), que faz o filho da minha personagem, fosse a uma das reuniões comigo. Tudo acrescenta na nossa composição”, explicou ela, que deu um chega pra lá nas criação da expectativa em cima de um trabalho que já foi muito aclamado e que tem tudo para ser alvo de elogios e de críticas.

“Às vezes, a gente fica tão preocupado com as expectativas que a gente esquece do quanto é importante trabalhar em um projeto grandioso como esse. É uma novela política, com personagens mais próximos da nossa realidade, sem maniqueísmo. Quero que essa novela seja um sucesso”, encerrou.

“Vale Tudo” estreia no dia 31 de março e substituirá “Mania de Você” na faixa das 21h da TV Globo.