Paolla Oliveira revela perda de contratos após assumir seu corpo: ‘Ganhei mais força’

Paolla Oliveira, 42, conhecida por papéis icônicos na televisão, conta que sofreu inúmeras críticas após assumir seu corpo real. Em entrevista ao “Gshow”, a famosa diz que seu abandono pela pressão estética inclusive resultou em perda de contratos.

“Mais do que perder contratos, deixei ir algumas marcas e produtos que não faziam mais parte da pessoa que eu me tornei e do que não queria mais ajudar a reforçar”, explica a atriz. “Com isso, acho que ganhei força com marcas que já tinham um conceito mais apurado desse feminino”.

Símbolo de saúde e autoconfiança, Paolla conta que agora busca nomes que tenham os mesmos interesses que ela. “Hoje caminho com marcas que realmente acredito e que estão preocupadas em mudar enquanto o mundo muda. Acho que não só as marcas, mas o mundo, no geral, tem muito ainda que caminhar para realmente comunicar sem preconceitos e para entender a beleza de maneira mais diversa.”