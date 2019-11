Paolla Oliveira posta foto de vestido de casamento e maquiagem borrada

A atriz Paolla Oliveira surpreendeu mais uma vez no Instagramneste último sábado (9), mas agora com uma foto mais ousadinha: sentada no chão, com vestido de noiva bem abarrotada, língua de fora e maquiagem borrada.

Ela, que é a Vivi Guedes de A Dona do Pedaço, legendou apenas com um emoji piscando e com a língua de fora, ganhando quase 430 mil likes até a tarde deste domingo.

Na sequência de fotos, Paolla aparece também deitada , veja a sequencia de fotos do post abaixo: