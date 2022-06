Paolla Oliveira posa sensual de biquíni e ganha elogios de seguidores

A atriz Paolla Oliveira posou sensual de biquíni e ganhou elogios de seus seguidores nas redes sociais ao mostrar duas tatuagens próximas dos seios com a letra P e um símbolo do infinito. As informações são do portal Notícias da TV.

“Espetáculo de mulher”, escreveu um internauta, identificado apenas como Marcio.





“Maravilhosa”, comentou Renato.

Sorridente e sensual, Paolla escreveu na legenda: “Dança eu, dança você”.