Paolla Oliveira perde passaporte e quase é deportada da França

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/09/2024 - 20:17 Para compartilhar:

A atriz Paolla Oliveira compartilhou com seus seguidores neste domingo, 22, um perrengue chique que passou ao chegar ao aeroporto da França, neste final de semana.

A artista, que viajou para Paris a convite do estilista francês Jean Paul Gaultier, perdeu o passaporte enquanto passava pela imigração do país europeu. “Tem uma polícia que não me deixa passar para lá. E ali tem outra polícia que não me deixa voltar de onde eu vim”, desabafou Paolla Oliveira.

De acordo com a atriz, ela passou cinco horas tentado resolver o problema no aeroporto. “Depois do desespero passado, muitas promessas para São Longuinho, promessa para todos os deuses que eu sabia, que eu ainda vou ter que pagar. Ameaça de ser deportada para o Brasil… enfim cheguei em Paris”, revelou a atriz em outro vídeo gravado em frente à Torre Eiffel.