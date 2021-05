Paolla Oliveira passa para próxima fase do ‘Super Dança dos Famosos’

Paolla Oliveira se destacou no quadro “Super Dança dos Famosos” no Domingão do Faustão deste domingo, dia 30. A atriz e Viviane Araújo se apresentaram pela primeira vez nesta edição especial da atração, dançando ritmos como forró e rock. Em contagem regressiva para a saída de Fausto Silva da TV Globo, o “Super Dança dos Famosos” reúne os melhores de todas as últimas temporadas.

Paolla Oliveira recebeu as maiores notas e foi para a próxima fase, que já conta com Marcello Melo Jr. e Maria Joana. Viviane Araújo irá para a repescagem, junto com Arthur Aguiar, que teve uma contusão durante os ensaios. Os participantes são avaliados por Ivi Pizzott, ex-bailarina do Faustão, Inês Bogéa e o júri artístico é composto por Tom Cavalcanti, Di Ferrero e Júlia Gama.

No Instagram, Paola Olliveira comemorou o desempenho. “Que emoção e felicidade voltar ao palco do Faustão pro #SuperDançaDosFamosos. Obrigada aos jurados, ao público, ao meu professor Leandro Azevedo e ao querido Faustão. Foi muito especial pra mim hoje”, escreveu a atriz na legenda.

