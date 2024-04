Paolla Oliveira lamenta morte de Ziraldo e relembra quando fez artista chorar

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/04/2024 - 18:13 Para compartilhar:

A atriz Paolla Oliveira utilizou as redes sociais para lamentar a morte do cartunista Ziraldo, que faleceu neste sábado aos 91 anos no Rio de Janeiro.

“Que notícia triste. O Ziraldo mora no nosso imaginário, mora no imaginário das crianças e dos adultos, que tiveram o prazer de conhecer a obra dele. Foi através dele, que tive uma das minhas primeiras experiências com o cinema. Eu fiz a professora Maluquinha, que era uma história muito especial para ele”, afirmou.

“Me lembro o dia que ele soube que ia ser eu a professora. Ele ficou um pouco inseguro, porque ele não estava sentindo firmeza em uma atriz tão jovem para contar a história que ele tinha com tanto apreço dentro da cabeça dele. Eu me caracterizei e me apresentei para ele com a roupinha da Cate, que foi a professora dele e quem inspirou a personagem. Dei um ‘oi’, como eu achava que a Cate deveria fazer, que eu já tinha estudado um pouco. Ele chorou na minha frente e daí eu vi como a arte pode realmente tocar o coração de alguém tão grandioso como ele”, contou a atriz.