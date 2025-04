Paolla Oliveira homenageia Diogo Nogueira em aniversário de 44 anos

O cantor Diogo Nogueira celebra 44 anos neste sábado, 26. Quem não deixou a data passar despercebida foi sua namorada, Paolla Oliveira. Nas redes sociais, a atriz compartilhou um vídeo com cenas românticas do casal para homenagear o amado.

“Parabéns, Diogo! Que a vida te proteja e te dê sabedoria para continuar evoluindo sempre”, escreveu, na legenda da publicação. E completou: “Obrigada pela parceria nessa jornada com todo amor! Caminhe sempre com alegria por cada pedacinho do tempo, e que nada segure você de brilhar”.

No post, Paolla escolheu uma música ainda inédita de Diogo Nogueira, cuja letra traz o verso “Ninguém segura o nosso amor”. A faixa já havia sido usada pelo sambista em abril, quando ele também homenageou a amada em seu aniversário.

Veja: