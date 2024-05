Paolla Oliveira fala sobre gravar cenas íntimas com Nanda Costa para ‘Justiça 2’: ‘Foi um encontro’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/05/2024 - 19:01 Para compartilhar:

Após muita expectativa, finalmente o público pode ver as cenas quentes de Jordana e Milena, personagens de Paolla Oliveira e Nanda Costa em “Justiça 2”, do Globoplay. O primeiro encontro amoroso aconteceu no 16 capítulo, que foi ao ar na última quinta-feira, 2.

A empresária e a cantora já vinham em um processo de aproximação, com direito a banho de piscina juntas e noitada com beijinho na bochecha. Mas a intimidade aconteceu mesmo após a morte do marido de Jordana, Egisto (Marcello Novaes). Abalada, ela se rendeu aos carinho de Milena, sem saber que foi ela quem causou o acidente fatal de Egisto.

Para Paolla, o sucesso da cena foi resultado do bom entrosamento das atrizes. Em entrevista ao show, publicada nesta sexta-feira, 3, ela disse que a conexão que criou com Nanda Costa nos bastidores foi essencial para a cena de sexo.

“A química bateu porque a gente já se conhecia, mas nunca tínhamos trabalhado juntas. Foi um encontro. A gente pensa parecido, e o romance veio a calhar”, garantiu a atriz.

Nanda, que já define a amizade das duas como “desde a quinta série”, disse ter ficado tranquila na hora da gravação. Ela contou que o suporte do diretor Gustavo Fernández durante as cenas de intimidade foi fundamental.

“Ficamos tão à vontade. Quando você confia num profissional que você está trocando assim, é bom, você se sente seguro. Não houve desconforto nenhum. Existe um protocolo de segurança, então não tinha erro”, disse Nanda.

Brasília como cenário

Ainda durante o bate-papo, Paolla fez uma observação curiosa ainda sobre Brasília, cidade onde se passa “Justiça 2”. É que a capital do Distrito Federal também foi o cenário para “Felizes Para Sempre?”, série de 2015, da Globo. Sua personagem Danny Bond, uma garota de programa que acaba vivendo um romance com a personagem de Maria Fernanda Cândido.

“Eu falo que as minhas personagens em Brasília conhecem ‘um outro mundo’, elas se descobrem!”, se diverte a atriz.

