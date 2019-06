Paolla Oliveira exibe maquiagem borrada e fãs comentam: “Panda mais linda”

Paolla Oliveira divertiu seus seguidores nessa terça-feira (18) ao publicar uma foto em que aparece com maquiagem preta toda borrada, nos bastidores das gravações da novela ‘A Dona do Pedaço’, onde ela dá vida a personagem Vivi Guedes, que faz grande sucesso nas redes sociais.

“Quem aí nunca passou por esse momento entre um make bapho e outro?! Vida real tem dessas coisas…”, escreveu a atriz na legenda do post. Nos comentários, os fãs da atriz a compararam com um panda. “Panda mais linda de todos os tempos”, “Momento panda do dia” e “É linda até parecendo um panda” foram apenas algumas das mensagens.

Confira o post de Paolla Oliveira abaixo:

https://www.instagram.com/p/By3AgMRAWcu/