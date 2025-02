Paolla Oliveira exibe cantinho reservado às fantasias de Carnaval: ‘Muita história’

Paolla Oliveira, 42 anos, anunciou, no último final de semana, que está deixando o posto de Rainha de Bateria da Grande Rio, escola de samba de Duque de Caxias, na Região Metropolitana do Rio, após representar a agremiação por sete carnavais. O ano de 2025 será o último à frente da escola, mas o Carnaval permanece fazendo parte de sua vida.

Após tantos anos se dedicando à folia de Momo, é mais do que natural acumular fantasias usadas para defender a agremiação, além de além de muitas histórias inesquecíveis. Nesta sexta-feira, 21, a atriz apresentou aos fãs o acervo que possui em casa.

Paolla usou as redes sociais para compartilhar o cômodo em sua casa onde ela guarda roupas usadas ao longo dos anos na avenida e na quadra.

“Tem sempre um canto novo para abrir aqui em casa! Adoro lembrar as histórias e o processo de criação das minhas fantasias. Qual desse ano vocês gostaram mais? Eu sinceramente não sei dizer hahah”, escreveu ela na legenda da publicação do vídeo, no Feed do Instagram.

No vídeo, a artista foi revelando detalhes sobre o cantinho das fantasias, enquanto citava memórias.

“Vem cá, nunca mostrei aqui para ninguém. Na verdade, tá uma grande bagunça por causa do meio do processo todo de Carnaval e das roupas mil, mas aqui tem um pouco das minhas coisas de Carnaval. Muita história”.

“Sempre participei de quem ia fazer minhas roupas, como, como é que ia ser. As lendas do Pará são muito importantes, têm a ver com as encantarias, com o enredo e as três princesas turcas. As lendas falam sobre Carina, Erondina e Mariana, representadas por diferentes animais, como a onça, a borboleta e a cobra, cada uma com seu significado”, disse ela, que falou sobre as fantasias deste ano.

“A do boto foi uma das que mais gostei, foi especial, o primeiro ensaio técnico na Avenida”, destacou.

Paolla finalizou abrindo um segredo para os fãs.

“O segredo, que não é nada secreto e que vira uma superstição, é usar uma roupa que simbolize o sol, algo iluminado. A do dia é importante, mas cada história contada com esses trajes tem um significado muito especial para mim”, disse.

Após deixar o posto de Rainha de Bateria, a atriz deve se dedicar à novela “Vale Tudo” e focar em questões familiares. Ela avisou, porém, que não vai se afastar do Carnaval.