Paolla Oliveira e Diogo Nogueira são vistos juntos no Rio de Janeiro

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira foram flagrados juntinhos na fila do caixa de uma padaria no Rio de Janeiro. As fotos do momento foram compartilhadas pelo colunista Leo Dias.

A atriz está solteira desde o fim do namoro com o coach Douglas Maluf em abril, com quem ficou por um ano. O cantor se separou em fevereiro da advogada Jéssica Vianna, após dois anos e meio.

