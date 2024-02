Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/02/2024 - 8:33 Para compartilhar:

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira escolheram as Maldivas para descansar por alguns dias. A artista foi musa da Grande Rio no Carnaval deste ano e fez sucesso ao ‘virar onça’ na Sapucaí com sua fantasia.

Através das redes sociais, os artistas compartilharam com os fãs como está sendo a experiência.

“Diretamente do paraíso! Que lugar surreal”, escreveu a atriz ao compartilhar um vídeo de biquíni pelo local.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias