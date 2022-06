Paolla Oliveira diz que exposição do namoro com Diogo Nogueira não incomoda mais: ‘Me permitindo’

Em julho do ano passado, Paolla Oliveira, de 40 anos, e Diogo Nogueira, de 41, assumiram o relacionamento e desde então tem compartilhado publicamente a felicidade do casal. No entanto, para a atriz, nem sempre foi assim que ela levou suas relações amorosas.

“Para relacionamento eu sempre fui muito reservada. Sempre cuidei tanto que eu não queria que as pessoas vissem demais, eu queria colocar debaixo do braço e cuidar. Mas é muito difícil fazer isso com o Diogo, né?”, disse no podcast “Papo de Novela” (Gshow).





Como Paolla e o sambista são personalidades públicas, ela entende que a exposição se torna quase natural devido ao sucesso da dupla em suas áreas profissionais.

“É muito difícil, no estar com ele, a gente acabar não aparecendo. E daí eu me dei conta. Por que não? Por que não mostrar um relacionamento?”, questionou.

“Eu continuo sendo discreta, não vou postar o tempo todo, mas acho que é bom também me fortalecer como mulher, sabe? Uma mulher que pode namorar, que pode ter problemas, que pode estar em um palco com ele, ou ele pode vir me ver gravar.”, avaliou.

“Agora estou me permitindo ser uma pessoa mais do que normal”, completou.

Quando o assunto são os planos do casal para este Dia dos Namorados, a protagonista de “Cara e Coragem” (TV Globo) disse que vai precisar ir ao encontro do amado.

“Eu vou ter que pegar um carro e ir parar onde ele vai fazer show, né? Porque certeza de que ele vai fazer show no Dia dos Namorados.”

“Eu vou estar na lateral de um palco qualquer, porque acho que nesse momento está mais fácil para eu ir até ele do que ao contrário, porque eu fico muito nos Estúdios Globo. Então estou achando que esse Dia dos Namorados vai ser vendo o show do Diogo Nogueira. Gosto muito desse cantor, vai ser legal”, brincou a atriz.