Paolla Oliveira diz que chamar mulher de ‘louca’ é uma forma de descredibilizá-la

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/03/2024 - 18:08 Para compartilhar:

As atrizes Taís Araujo e Paolla Oliveira são as comandantes de “Falas Femininas”, um especial produzido pela TV Globo que estreia na próxima sexta-feira, 8, Dia Internacional da Mulher, com o capítulo intitulado “Louca”.

Com direção de Antonia Prado e autoria de Veronica Debom e Isabela Aquino, o episódio que vai ser exibido depois do “BBB24” e debaterá como a mulher é desacreditada, desvalorizada e como isso a afeta a ponto de provocar desgaste.

Paolla declarou se identificar totalmente com as entrevistadas do programa, a maioria mulheres comuns. A exceção ficou por conta de Preta Gil, que deu seu relato sobre o abandono do marido, o personal trainer Rodrigo Godoy, no período em que ela havia descoberto o câncer e iniciava o tratamento.

“Todas nós passamos por quase tudo que foi retratado ali. Talvez em gravidades diferentes. Há quanto tempo o assédio é normalizado! A gente ouve piada a vida inteira. Já fui chamada de louca várias vezes em tom de brincadeira. Isso é o mesmo que dizer ‘não vou te ouvir’, ‘vou de descredibilizar’”, disse ela em entrevista para o gshow.

“A gente percebe que tem que falar sobre esses assuntos. É parte do nosso aprendizado a gente comunicar, verbalizar, porque tem coisa que a outra mulher não sabe e vai passar para a frente e isso talvez ajuda a outra”, disse.

Namorada do sambista Diogo Nogueira desde 2021, ela diz que às demandas femininas, principalmente porque foi criado por mulheres. Mas, de vez em quando, é preciso sempre atualizar o namorado.

“Percebo que desde cedo algumas coisas foram colocadas para ele. Mas às vezes o Diogo fala: ‘puxa, não sabia disso.’ Acho que é quase uma obrigação masculina nos ouvir. Não estou falando em concordar, mas fazer um paralelo com a vida e se transformar. Gosto de dizer que a ignorância é uma bênção. Quando a gente não tem as informações, a gente pode ficar parado. Mas quando a temos, temos que caminhar diferente”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias