Paolla Oliveira desafia Diogo Nogueira após avaliar o tempo que o casal passa junto: ‘Topa?’

Botou contra parede! Paolla Oliveira, 42 anos, fez uma avaliação do seu relacionamento com Diogo Nogueira, 43, e se queixou por não poder curtir algumas ocasiões com o namorado de forma mais tranquila e longe da agitação de compromissos. Nesta segunda-feira, 11, através dos Stories do Instagram, a atriz lançou um desafio ao amado, convocando a passar mais tempo com ela.

“Todo mês, todo ano, todo tempo a gente diz que vai ser diferente, que a gente vai trabalhar menos, que a gente vai viajar menos, que a gente vai ter mais tempo um para o outro. Mas na hora que eu vejo, tá o Diogo para um lado e eu para o outro!”, lamentou ela, de forma bem-humorada.

Paolla logo apresentou a solução e lançou a proposta para o cantor, sugerindo que o casal tirasse uma hora de pausa juntos para cada dia que ficarem distantes.

“Topa?”, questionou ela ao final do vídeo.

Diogo Nogueira entrou na brincadeira e respondeu ao desafio da namorada, também em vídeo publicado nos Stories, aceitando a proposta lançada por ela.

“Meu amor, o negócio é o seguinte. Tô aqui em São Paulo por um motivo muito legal. Vou ajudar a galera a tirar o pé aqui da rotina aqui na estação, bem no meio da correria, mas já já tô de volta. Eu aceito, e vamos ter dois dias pra gente tirar o pé juntinhos, tá bem? Beijo, te amo”, respondeu ele, sorridente.

Diogo Nogueira e Paolla Oliveira assumiram o romance em julho de 2021. O casal costuma trocar declarações de amor nas redes sociais.

