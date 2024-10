Paolla Oliveira desabafa sobre rivalidade feminina e lamenta: ‘Quem ganha?’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/10/2024 - 18:47 Para compartilhar:

A atriz Paolla Oliveira, 42 anos, publicou um desabafo com seus seguidores no Instagram, nesta sexta-feira, 25, sobre rivalidade feminina e lamentou que algumas pessoas estimulem disputas entre famosas.

Através dos Stories, a musa do carnaval carioca compartilhou uma série de prints de comentários sugerindo haver ‘rixa’ com outras celebridades.

Nas mensagens expostas por Paolla, internautas supuseram haver rivalidade da artista com famosas como a modelo Yasmin Brunet, com quem teria tido um ‘climão’ no Rock in Rio deste ano; a atriz Carolina Dieckmann, por conta do papel de Heleninha Roitman no remake de “Vale Tudo”, e até com a jornalista Patrícia Poeta, por suposto ciúme da participação da apresentadora no Carnaval pela Grande Rio no próximo ano

“Vocês já repararam como estão tentando sempre colocar as mulheres umas contra as outras? Qual será a graça, né?”, iniciou ela em vídeo publicado no Feed do Instagram.

“Quando acho que esse assunto acabou, ele dá um jeitinho de voltar e me dá uma vontade de falar…”, lamentou.

“Fazem a gente acreditar que a gente precisa se estapear, sair na porrada, para conseguir sentar naquele assento no meio da sala. Pior que a gente consome, comenta, se envolve com esse tipo de notícia. Por que, mesmo? A gente clica na notícia de coisas como ‘fulana está com ciúmes de ciclana’, ‘ciclana não gosta de fulana'”, afirmou ela ainda no vídeo.

“Por que será que o mundo quer que a gente viva em constante competição? Vale o exercício, antes de um comentário desnecessário ou de achar normal essas matérias, pensar: quem é que ganha com essa rivalidade entre nós, a todo momento sendo exaltada?”, refletiu ela na legenda da publicação.

