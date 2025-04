Paolla Oliveira compartilha elenco de ‘Vale Tudo’ reagindo à chegada de Odete Roitman

Paolla Oliveira, que interpreta Heleninha Roitman no remake de “Vale Tudo”, compartilhou fotos do elenco da novela reunido no último sábado sábado, 26, para assistir a chegada da vilã Odete Roitman, vivida por Débora Bloch na nova versão do folhetim.

“Mais um novo capítulo se inicia”, escreveu na legenda da publicação. Nas fotos, Paolla aparece assistindo a cena acompanhada de Bella Cmpos (Fátima), Malu Galli (Celinha), Luís Salém (Eugênio) e a própria Débora Bloch. Em outras imagens, a atriz ainda compartilhou registros dos bastidores da produção ao lado de outros colegas.

Antes de sua estreia como a icônica vilã, Bloch pediu benção para Beatriz Segall, que deu vida à matriarca Roitman nos anos 1980. A atriz faleceu em setembro de 2018. “Que eu consiga honrar, com delicadeza e força, tudo o que aprendi ao seu lado”, escreveu na legenda.

Na cena exibida neste sábado, a vilã aparece anunciado sua chegada ao Brasil para a irmã, Celina. “Estou viajando acompanhada. E a elegância pede o mínimo de privacidade. Mas eu já pedi para reservar a suíte presidencial de um desses hotéis limpinhos aí no Brasil. De preferência, que não tenha um bando de mendigos na porta tentando agarrar a gente.”