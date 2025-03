Paolla Oliveira chora em último desfile pela Grande Rio: ‘Emoção’

Paolla Oliveira, de 42 anos, não segurou a emoção ao desfilar pela última vez pela Grande Rio na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, no último sábado, 8 de março. A atriz participou do Desfile das Campeãs, que marcou sua despedida do cargo de Rainha da Bateria.

“Paolla Oliveira, em seu último ato no Desfile das Campeãs, como rainha à frente da bateria de Caxias, reluzindo elegância e muito samba no pé. Que emoção!”, disse em postagem publicada pela Grande Rio.

Em seu perfil no Instagram, a artista compartilhou os 15 minutos antes de pisar na Sapucaí. “O que aprendi da primeira vez que me tornei Rainha da Grande Rio? Aprendi que não existe reinado bom na solidão. Não existe. E olha que eu nem sabia, quando me encantei com tudo isso”, declarou.

“Todo mundo dizia que esse sonho não era para mim. Que não era para mim, que eu não tinha o corpo certo, que não tinha força. Que era muita exposição. Que, se eu quisesse ser uma atriz respeitada e séria, não poderia fazer isso. Porque esse posto com certeza ia me atrapalhar”, relembrou.

“E o que aconteceu? Fiquei com muita dúvida, mas fui com medo mesmo. Só que eu nem sabia, naquele momento, quando estava silenciando um pouco todo esse barulho externo e ouvindo meu coração, ali eu estava me tornando Rainha. Ali. Mas Rainha não é perfeita. Rainha sem pedestal, sabe? Porque é com os meus pés no chão que eu gosto de ficar. Com eles no chão. A cabeça nem tão alta, nem tão baixa. Aqui, sustentando a minha coroa, sem perder a majestade. Eu aproveito e agradeço. E reverencio todas as outras Rainhas da vida real, que eu sei que estão por aí, sustentando suas coroas, com coragem”, completou.

Despedida do Carnaval

No dia 16 de fevereiro, Paolla Oliveira surpreendeu a todos ao revelar, em entrevista ao “Fantástico”, da Globo, que deixará o posto de rainha de bateria da escola de samba Grande Rio após o carnaval deste ano.

“Tenho que me despedir desse posto. Não é triste. Esse posto é lindo demais, vou me despedir dele, mas nunca, jamais, do carnaval e da Grande Rio. O carnaval mora em mim. É uma mudança de lugar. Existem várias maneiras de curtir o carnaval. Essa escolha está sendo difícil, mas é isso”, explicou Paolla.

Na ocasião, a atriz ainda justificou sua decisão: “Eu não sei fazer nada ‘um pouquinho’, só sei fazer muito. Quando acaba um carnaval, começo o outro, e preciso pensar em redistribuir a minha atenção e energia. Já estive no carnaval com outros trabalhos, mas este é muito importante, e eu sei que vai demandar de maneira diferente, que é a novela ‘Vale Tudo’.”

“Eu tenho uma questão familiar também, delicada. Dessas coisas que a gente não escolhe, sabe? De saúde. Acho que a gente tem que saber fazer escolhas na hora certa. Então, vou cuidar dos meus também”, finalizou.