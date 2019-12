Paolla Oliveira: “A inovação deve ser vista com bons olhos no nosso dia a dia”

A atriz Paolla Oliveira, um dos destaques da novela “A Dona do Pedaço” foi eleita Brasileira do ano por ISTOÉ na categoria Atriz nesta segunda-feira (2). Na atração, ela brilhou no papel de Vivi Guedes, uma influenciadora digital, e acabou transformando as relações da televisão com as redes sociais.

A participação de Vivi Guedes mudou a relação da Rede Globo com as redes sociais. A personagem interpretada por Paolla Oliveira fez propagandas, ganhou seu próprio perfil no Instagram e alcançou milhões de “seguimores”, sempre anunciando produtos nas redes sociais.

“Quero dizer que ser uma brasileira com representatividade para estar aqui hoje não estava nos meus planos. Quando estou trabalhando só penso em fazer o melhor, da forma como aprendi com a minha família. Hoje é uma noite de comemoração e não posso esquecer dessas tragédias que aconteceram hoje. Que não se esqueça o que não se pode ser esquecido. Quero agradecer a homenagem pela minha querida Vivi Guedes e todos aqueles que deram vida à personagem. Com ela eu tive algumas coisas muito presentes e eu queria citar inovação e renovação como destaques porque esse momento é para ser visto com novos olhos. Quebrar velhos conceitos, pensamentos que não cabem mais no dia-a-dia e ela me trouxe esse novo olhar e uma nova maneira de fazer dramaturgia com o uso da internet”, disse Paolla.

“Também queria dividir com a minha família que é quem nos ensina todos os valores que temos em qualquer profissão que temos. E estou torcendo para que no próximo ano possamos ter ainda mais mulheres aqui neste palco”, completou a atriz.

Bastava um novo post da atriz (ou seria da influencer Vivi Guedes?) para notícias saírem, cativando ainda mais o público. Após o término da novela, a Globo decidiu manter a conta ativa, mas mudou o nome. A ideia é dar dicas de lifestyle e continuar com os posts.