Paolini bate Stearns e vai à final do WTA 1000 de Roma

ROMA, 15 MAI (ANSA) – A tenista italiana Jasmine Paolini derrotou nesta quinta-feira (15) a norte-americana Peyton Stearns, por 2 sets a 0, e avançou para a final do WTA 1000 de Roma.

Para a alegria dos torcedores italianos presentes na “Cidade Eterna”, a toscana número 5 do mundo venceu a norte-americana, 42ª do ranking, com parciais 7/5 e 6/1, após 1h40 de partida.

O primeiro set foi disputadíssimo: Stearns chegou a liderar por 5 a 3, além de perder dois set points, mas Paolini levou a melhor ao manter uma postura agressiva em momentos cruciais. Já no segundo, a italiana foi avassaladora e fechou o jogo em 6 a 1.

“Estou muito feliz, não sei o que dizer. Um sonho. É um sonho jogar a final aqui”, celebrou a italiana. “Obrigada a todos que sempre torcem e apoiam”.

Paolini enfatizou ainda que “é lindo quando gritam seu nome”.

“Hoje tivemos um começo difícil. Graças a Deus vocês estavam lá, vencemos uma partida juntos”.

Com esta vitória, a toscana chega à oitava final da WTA da carreira e se torna a terceira jogadora italiana a chegar à final em Roma na Era Aberta, depois de Raffaella Reggi (1985) e Sara Errani (2014).

Agora, a tenista italiana aguarda a vencedora do jogo entre a norte-americana Coco Gauff, número 3 do mundo, e a chinesa Qinwen Zheng, oitava colocada. Em disputas anteriores, Gauff venceu dois duelos, ambos no ano passado, em Roma e no WTA Finals. (ANSA).