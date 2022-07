Paola Dalmonico derruba 3ª favorita e vai às quartas em Curitiba Matheus Lima também avança no torneio internacional juvenil que vai até o sábado, dia 16

Os paranaenses seguem avançando na II Copa Instituto Icaro DM Tênis, torneio internacional de tênis juvenil nas categorias 10 até 18 anos, e dois deles alcançaram vaga nas quartas de final nesta terça-feira.

A competição com 350 atletas conta pontos para ranking mundial até 18 anos da Federação Internacional de Tênis, a ITF, e tem a participação de atletas de seis países. Além do Brasil estarão representados a Argentina, Paraguai, Bolívia, França e a Suíça. Nas categorias até 14 e 16 anos o evento conta pontos no ranking sul-americano do Cosat , e categorias até 12 e 10 anos com pontos no ranking nacional da Confederação Brasileira de Tênis, a CBT.

Paola Dalmonico, de Curitiba (PR), atleta do Instituto Icaro – DM Tênis, repetiu sua vitória da final na semana passada em Londrina (PR) – seu primeiro título no juvenil – sobre a pernambucana Cecília Costa, terceira favorita. Ela marcou 6/4 6/2 e encara Bruna Melato por vaga na semifinal, em duelo que ocorre na quinta-feira.

Maria Mauad, filha do craque do futebol Alex, que jogou no Fenerbahçe, da Turquia, Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo, Seleção Brasileira, entre outros, acabou superada nas oitavas de final pela principal favorita, Maria Luisa Oliveira, por 6/4 6/2.

Entre os meninos, o principal favorito, Matheus Lima, também do Instituto Icaro, atingiu as quartas ao derrotar com um duplo 6/1 o brasileiro Gabriel Carvalho e irá encarar Leonardo Bastos.

A rodada de quarta-feira terá o complemento das oitavas de final na categoria principal.

A competição vai até o próximo sábado, dia 16, e é uma realização das Academias DM Tênis e do Instituto Icaro.