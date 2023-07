Paola Carosella se pronuncia sobre rumores de que estaria falida: ‘Notícias falsas’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/07/2023 - 14:41 Compartilhe

A chef de cozinha Paola Carosella surpreendeu seus seguidores, nesta terça-feira, 25, ao comentar os rumores sobre sua carreira e vida profissional. Em sua conta no Instagram, ela fez um desabafo emocionada e negou os boatos.

“Eu vendo esses sites de ‘notícias’ falando que estou falida”, começou a ex-jurada do Masterchef na legenda da publicação no Feed com uma imagem sua em um barco no mar.

Os rumores que circulam na web apontam que Paola estaria com uma dívida de R$ 2 milhões.

“Agora, falando sério: quem se beneficia com espalhar notícias falsas? A quem serve uma sociedade confusa, distraída e afogada em informações distorcidas? Não, não estou falida, não”, rebateu Paola, que atualmente apresenta o programa Alma de Cozinheira, do GNT.

“Não fechei restaurantes. Na verdade, tenho aberto vários ultimamente e estão indo muito bem, obrigada”, seguiu. “Não, não passei a perna nos sócios – muito pelo contrário, sempre ganharam dinheiro comigo. Meus restaurantes estão ótimos, meus ex sócios também, meus atuais e eu também. Bom dia a todos”, finalizou.

A chef também usou o Twitter para comentar o assunto, respondendo diretamente uma notícia que falava sobre a sua saúde financeira. “Que restaurante eu fechei? Quando é mesmo que eu fui à falência? E onde eu tive ou tenho uma dívida de 2 milhões”, questionou a chef.

Os fãs deixaram suas mensagens de apoio à famosa, e uma delas foi compartilhada pela chef. “Só se for uma dívida histórica com 2 milhões de seguidores sedentos por uma oportunidade de comer no seu restaurante”, disse o admirador.

