Paola Carosella participa de ação em cozinha solidária no Rio Grande do Sul

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/05/2024 - 20:53 Para compartilhar:

A chef de cozinha Paola Carosella se juntou a outros cozinheiros em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, e participou de uma grande ação para preparar marmitas para vítimas das tragédias que afetaram o estado nos últimos tempos. Nesta quarta-feira, 22, ela meteu a mão na massa e encarou as panelas de uma cozinha solidária.

A cozinheira argentina, de 51 anos, compartilhou com seus seguidores no Instagram o trabalho realizado pelos voluntários na Cozinha Voluntária da Azenha.

“Receita de solidariedade: 3.400 marmitas agora no almoço: deliciosas. Arroz, o mais soltinho que já vi, feijão preto e cozidinho de carne da resistência”, explicou ela em uma das publicações nos Stories.

“Solidariedade é a resposta”, afirmou em outra postagem. “10 kg de arroz super soltinho, delicioso, aprendi com as cozinheiras do Cozinhas Solidárias”, completou em mais uma.

E ex-jurada do Masterchef, Paolla é naturalizada brasileira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cozinha Solidaria da Azenha – MTST/RS (@cozinhasolidariars)