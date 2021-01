Paola Carosella ensina Felipe Neto a fritar ovo em vídeo no YouTube

A chef Paola Carosella, que está fora do Masterchef Brasil, resolveu retomar seu canal no YouTube. Para voltar com toda força, ela resolveu ensinar algo bem fácil: um ovo frito. E a receita veio de uma conversa que a chef teve com o influenciador Felipe Neto.

Paola convidou Felipe para fazer uma participação em seu canal, e ele respondeu dizendo que “não sabia nem fritar um ovo”. A chef aproveitou a oportunidade, já que fez uma parceria com a empresa de Felipe Neto e pretende publicar mais conteúdos ao longo deste ano.

