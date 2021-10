Paola Antonini mostra foto antiga com as duas pernas

Paola Antonini aproveitou a segunda-feira (11) para conversar com os fãs no Instagram. A modelo abriu a caixa de perguntas e foi surpreendida com um seguidor que perguntou se ela sonhava com as duas pernas. Paola respondeu com uma foto de antes do acidente que fez com que ela perdesse um dos membros.

+ ‘Escolha certa’, diz Tiago Leifert sobre Tadeu Schmidt apresentando BBB22

+ Ben Affleck afirma que cena de beijo em Matt Damon foi cortada de filme

“Uma vez já, e foi muito estranho! Hahaha. Olha eu com as duas pernocas aí”, respondeu ela para o internauta. Paola trata do assunto com bom humor, e contou em entrevista à Quem que ficou com tanto medo de morrer que perder a perna foi dos males o menor. “É difícil explicar, hahaha mas não tive grau de tristeza! Quando aconteceu meu acidente, meu susto foi tão grande que eu pensava: ‘nossa, eu podia ter morrido agora’, ‘quase morri sem me despedir de ninguém’, ‘eu tenho tantos sonhos!”

“Então, perder uma perna não parecia nada pra mim! Assustei muito com a possibilidade de não estar mais aqui e só queria viver, do jeitinho que fosse! Tive momentos de incerteza/medo, sim! Mas ficar triste pela perda da perna, não!”, finalizou Paola.

Confira a foto:

Saiba mais