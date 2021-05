PAOK, de Douglas Augusto, vence Olympiakos e conquista a Copa da Grécia Peça-chave da equipe do técnico Pablo Garcia, volante, ex-Fluminense e Corinthians, conquista seu primeiro título pelo clube grego

Com o Douglas Augusto, ex-Fluminense e Corinthians, entre seus titulares, o PAOK derrotou o Olympiakos, hoje, por 2 a 1, e e conquistou o título da Copa da Grécia da temporada 2020/21. O PAOK saiu na frente na decisão, que foi disputada em jogo único, através do atacante Vieirinha, após cobrança de pênalti. O Olympiakos chegou ao empate aos 5 minutos da etapa final, com M’Vila, mas o atacante Krmencik, no último minuto de jogo, fez o gol do título da PAOK.

– Com o término do Campeonato Grego estávamos totalmente focados na conquista da Copa da Grécia e foi muito gratificante ver todo esforço que fizemos ao longo da temporada ter valido a pena. Esse título tem um sabor mais do que especial para mim por ter sido o meu primeiro pelo clube e também no futebol europeu – falou o jogador.

Contratado pelo PAOK em julho de 2019 junto ao Corinthians, Douglas, que tem 24 anos, falou sobre a emoção de conquistar seu primeiro título na Grécia. Titular absoluto da equipe do técnico Pablo Garcia, o brasileiro já disputou 52 jogos pelo PAOK, com três gols marcados.

– Graças a Deus e com muito trabalho, tenho conseguido alcançar todas as metas que tracei desde a minha chegada ao PAOK. Vou trabalhar ainda mais para viver outros momentos de alegria como esse no futuro – disse Douglas.

