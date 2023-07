Pantheon de Roma começa a cobrar ingresso de 5 euros

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 03/07/2023 - 9:50 Compartilhe

ROMA, 3 JUL (ANSA) – A partir desta segunda-feira (3), turistas passarão a pagar ingresso para visitar uma das principais atrações de Roma, o Pantheon.

O bilhete custa cinco euros (cerca de R$ 26), mas cidadãos romanos têm direito a gratuidade. Jovens de 18 a 25 anos de idade terão desconto, pagando três euros (cerca de R$ 15).

Como em outros pontos turísticos do país, também entrarão gratuitamente os adolescentes de até 18 anos de idade, pessoas com deficiência e seus acompanhantes, além de professores que estejam guiando visitas de alunos.

A entrada será gratuita para todos aos domingos e nos feriados de 25 de abril (Aniversário da Libertação da Itália), 2 de junho (Festa da República) e 4 de novembro (Dia da Unidade Nacional).

O ministro da Cultura da Itália, Gennaro Sangiuliano, esteve no Pantheon para a inauguração da venda de ingressos e explicou o destino da renda arrecadada.

“A parte dos recursos que vai para o Ministério da Cultura será dedicada ao cuidado deste local. Outros 30% serão destinados à Arquidiocese, que se comprometeu a aplicar uma parte no cuidado com as pessoas em situação vulnerável em Roma”, explicou o ministro.

Ele ainda acrescentou que parte dos valores irá para a administração da cidade de Roma, que deverá usar a verba para manter a limpeza e a zeladoria da praça.

O Pantheon é o edifício mais bem conservado da Roma Antiga e teve diversos usos desde a sua criação. Atualmente, é utilizado como uma basílica católica.

O local também abriga as sepulturas de antigos reis italianos e do pintor renascentista Rafael Sanzio. (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias