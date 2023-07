Pantheon arrecada 200 mil euros em 1ª semana como atração paga

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/07/2023 - 17:50 Compartilhe

ROMA, 11 JUL (ANSA) – O Pantheon, templo religioso situado no centro histórico de Roma, arrecadou quase 200 mil euros em sua primeira semana como atração turística paga, após começar a cobrar um ingresso de 5 euros.

De acordo com o Ministério da Cultura da Itália, mais de 50 mil pessoas acessaram o edifício mais bem conservado da Roma Antiga, acrescentando 192.173 euros aos cofres públicos. Mais da metade dos visitantes compraram os ingressos através do site do governo, enquanto que o restante adquiriu na bilheteria.

Desta forma, na semana de 3 a 9 de julho, o total de ingressos vendidos foi de 51.275 (25.197 comprados no local e 26.078 através da plataforma).

“São números decididamente positivos. É importante a ultrapassagem das compras na plataforma em relação às da bilheteria física, sinal de uma progressiva afirmação do sistema de pagamentos via web”, afirmou o ministro da Cultura, Gennaro Sangiuliano.

O político italiano destacou ainda que cerca de 4,8 mil jovens entre os 18 e os 25 anos de idade – que pagam uma entrada reduzida de 2 euros – decidiram visitar o Pantheon, um dos monumentos antigos mais bem preservados do mundo, nos últimos sete dias.

Além disso, o governo italiano informou que 43,6 mil euros do total arrecadado na última semana serão destinados para recuperar as áreas afetadas pelas inundações que atingiram a região da Emilia-Romagna, no norte do país.

O Pantheon era uma das poucas atrações de acesso livre da capital italiana e passou a cobrar a entrada de 5 euros no dia 1º de julho, sendo que 70% dos lucros provenientes da arrecadação irão para o Ministério da Cultura, que será responsável pela limpeza e conservação, enquanto os outros 30% vão para os cofres da Diocese de Roma.

Atualmente, o templo é utilizado como a Basílica Católica Santa Maria dos Mártires, onde estão sepultados antigos reis italianos e também o pintor renascentista Rafael Sanzio (1483-1520).

(ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias