‘Pantera Negra’, um sucesso de bilheteria para romper paradigmas

As projeções se cumpriram: “Pantera Negra”, o primeiro filme da Marvel dedicado a um super-herói negro, pulverizou a bilheteria americana em seu fim de semana de estreia, com um recorde de arrecadação de 242,2 milhões de dólares.

Este montante foi obtido no fim de semana prolongado pelo feriado do Dia dos Presidentes nos Estados Unidos, celebrado na segunda-feira, segundo cifras consolidadas da empresa especializada Exhibitor Relations, que destacou uma bilheteria de US$ 202 milhões entre sexta e domingo, superando as projeções.

Com os 40,2 milhões de dólares de segunda-feira, o filme foi o recordista neste feriado, superando os 152,1 milhões de dólares obtidos em 2016 com “Deadpool”.

O filme somou, ainda, 184,6 milhões de dólares fora dos Estados Unidos e do Canadá. No Brasil, arrecadou 10,6 milhões de dólares e no México, US$ 10,1 milhões.

E a fita ainda não estreou nos lucrativos mercados chinês e japonês.

No total, “Pantera Negra” – dirigido por Ryan Coogler, soma US$ 426,6 milhões em bilheteria, mais que outros filmes da Marvel, como “Capitão América, o primeiro vingador” (2011) e “Hulk: o homem incrível” (2008) somaram em todo o tempo em que ficaram em cartaz.

Este filme da Marvel Studios – de propriedade da Disney – conta com um elenco composto quase totalmente por atores negros.

Chadwick Boseman (“Message from the King”, “Marshall”) interpreta o Pantera Negra, também conhecido como T’Challa, rei e protetor da fictícia Wakanda, que é um personagem em si mesmo porque desafia também o estereótipo dos pasies africanos: esta é a utopia de uma nação rica, nunca antes colonizada e que estuda receber refugiados de regiões mais pobres.

Destacam-se no elenco os americanos Michael B. Jordan, Danai Gurira, Angela Bassett e Forest Whitaker; os ingleses Daniel Kaluuya – de ascendência ugandense – e Letitia Wright – que cresceu na Guiana -, e a mexicana-queniana Lupita Nyong’o.

Entre seus muitos feitos, a produção chama atenção por ser a segunda maior estreia em um fim de semana prolongado, atrás de “Guerra nas Estrelas: o despertar da força” (US$ 288,1 milhões) e à frente do mais recente filme da franquia, “Os últimos Jedi” (US$ 241,6 milhões).