PANORAMA ELEITORAL-Lula encontra microempresários, Bolsonaro vai a evento com prefeitos

Por Eduardo Simões

SÃO PAULO (Reuters) – Os dois principais postulantes ao Palácio do Planalto aproveitarão o segundo dia oficial de campanha eleitoral nesta quarta-feira para se dirigirem a públicos distintos: enquanto o líder nas pesquisas Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falará a microempresários em São Paulo, o candidato à reeleição Jair Bolsonaro participará de evento com prefeitos em Brasília.

Pela manhã, às 9h30, o petista se reunirá com os pequenos empreendedores em um hotel na região central da capital paulista, depois de, na véspera, iniciar sua sexta campanha presidencial na porta da fábrica da Volkswagen, em São Bernardo do Campo.

Já Bolsonaro, às 18h, estará em evento da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) na capital federal, depois de abrir a campanha na terça em Juiz de Fora (MG), cidade onde foi alvo de um atentado a faca durante a campanha de 2018.

Os dois também se encontraram na noite de terça na cerimônia de posse do ministro Alexandre de Moraes na presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), marcada por uma defesa enfática do sistema eletrônico de votação, frequentemente atacado por Bolsonaro.

Mais cedo nesta quarta, o instituto Quaest divulgou pesquisa encomendada pela Genial Investimentos que apontou estabilidade na corrida ao Planalto, com a vantagem de Lula mantida em 12 pontos percentuais.

Veja abaixo os principais destaque do dia eleitoral.

LULA COM MICROEMPRESÁRIOS E ENTREVISTA A RÁDIO

Além do encontro com pequenos empresários, o petista também concede nesta manhã entrevista a uma rádio de Minas Gerais.

Na véspera, em discurso na porta da fábrica da Volkswagen a uma plateia de metalúrgicos, o ex-líder sindical prometeu que uma correção da tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física será uma das primeiras medidas de um eventual terceiro mandato.

O petista também rebateu notícias falsas veiculads por Bolsonaro e por apoiadores de que fechará igrejas caso vença as eleições.

BOLSONARO RECUA DE DESFILE EM COPACABANA

Na terça, ao participar de ato de campanha em Juiz de Fora (MG), Bolsonaro afirmou que o país não quer corrupção e, falando a jornalistas na chegada, recuou da ideia de um desfile militar na praia de Copacabana para comemorar o bicentenário da Independência no próximo dia 7 de setembro.

Um dos destaques do evento eleitoral do presidente na cidade mineira foi o discurso da primeira-dama Michelle Bolsonaro. Escalada para atrair o voto feminino ao marido, ela, que é evangélica, fez discurso com forte tom religioso. Nas redes sociais, Bolsonaro voltou a afirmar sem provas que os adversários pretendem fechar igrejas.

MORAES FAZ DEFESA ENFÁTICA DAS URNAS

O final do primeiro dia oficial de campanha reservou um encontro entre Lula e Bolsonaro. Os dois ficaram frente à frente durante a cerimônia de posse de Moraes na presidência do TSE.

O novo comandante da corte eleitoral usou seu discurso de posse para fazer uma defesa enfática da democracia e do sistema eleitoral brasileiro com urnas eletrônicas, e afirmou que a Justiça Eleitoral dará resposta célere e implacável àqueles que extrapolarem as regras.

Sem provas e com alegações falsas, Bolsonaro faz ataques constantes ao sistema eletrônico de votação e já insinuou que pode não aceitar o resultado da eleição caso saia derrotado.

QUAEST APONTA ESTABILIDADE

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira mostrou estabilidade na vantagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o presidente Jair Bolsonaro (PL) na eleição presidencial de outubro, com os dois registrando oscilação positiva de 1 ponto percentual em relação ao levantamento anterior.

Lula aparece com 45% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro soma 33%. Na pesquisa divulgada dia 3 de agosto, o petista tinha 44% e o atual presidente registrava 32%. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais.

PRÓXIMAS PESQUISAS ELEITORAIS

PoderData – 17 de agosto, quarta-feira

Datafolha – 18 de agosto, quinta-feira

ÚLTIMAS PESQUISAS DIVULGADAS

GENIAL/QUAEST

Divulgada em 17 de agosto

Margem de erro de 2 pontos percentuais

1º turno:

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) – 45%

Jair Bolsonaro (PL) – 33%

Ciro Gomes (PDT) – 6%

Simone Tebet (MDB) – 3%

Outros – 0%

Brancos e nulos – 6%

Não sabem – 6%

2º turno:

Lula (PT) – 51%

Bolsonaro (PL) – 38%

IPEC/TV GLOBO

Divulgada em 15 de agosto

Margem de erro de 2 pontos percentuais

1º turno:

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) – 44%

Jair Bolsonaro (PL) – 32%

Ciro Gomes (PDT) – 6%

Simone Tebet (MDB) – 2%

Outros – 1%

Brancos e nulos – 8%

Não sabem – 7%

2º turno:

Lula (PT) – 51%

Bolsonaro (PL) – 35%

BTG/FSB

Divulgada em 15 de agosto

Margem de erro de 2 pontos percentuais

1º turno:

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) – 45%

Jair Bolsonaro (PL) – 34%

Ciro Gomes (PDT) – 8%

Simone Tebet (MDB) – 2%

Branco/nulo – 1%

Não sabem – 2%

2º turno:

Lula (PT) – 53%

Bolsonaro (PL) – 38%

PODERDATA

Divulgada em 4 de agosto

Margem de erro de 2 pontos percentuais

1º turno:

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) – 43%

Jair Bolsonaro (PL) – 35%

Ciro Gomes (PDT) – 7%

Simone Tebet (MDB) – 4%

Outros – 4%

Brancos e nulos – 4%

Não sabem – 2%

2º turno:

Lula (PT) – 50%

Bolsonaro (PL) – 40%

DATAFOLHA

Divulgada em 28 de julho

Margem de erro de 2 pontos percentuais

1º turno:

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) – 47%

Jair Bolsonaro (PL) – 29%

Ciro Gomes (PDT) – 8%

Simone Tebet (MDB) – 2%

Outros – 3%

Brancos, nulos – 6%

Não sabem – 3%

2º turno:

Lula (PT) – 55%

Bolsonaro (PL) – 35%