Panini revela data de lançamento do álbum da Copa do Mundo

SÃO PAULO, 19 JUL (ANSA) – A editora italiana Panini revelou nesta segunda-feira (18) que o álbum de figurinhas da Copa do Mundo de 2022 será lançado no dia 15 de agosto. No entanto, a pré-venda da edição já está disponível nas bancas de jornal e no site oficial da empresa.

De acordo com informações da fabricante, o álbum terá 670 figurinhas, sendo 50 especiais e 80 raras. Na pré-venda, o livro de capa dura é comercializado por R$ 44,90, enquanto o tradicional custa R$ 12. Os pacotinhos, no entanto, serão R$ 4,00.

O Mundial está agendado para começar em 21 de novembro, com o duelo entre Senegal e Holanda, pelo grupo A da competição. A grande decisão ocorrerá no dia 18 de dezembro.

A seleção brasileira, por sua vez, caiu na chave G da Copa do Mundo, que também possui Sérvia, Suíça e Camarões. Os comandados de Tite estrearão no torneio em 24 de novembro, diante dos sérvios. (ANSA).