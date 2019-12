Panini coloca mulher pela 1ª vez na capa de almanque

ROMA, 13 DEZ (ANSA) – A zagueira do time feminino da Juventus e capitã da seleção italiana, Sara Gama, é a primeira jogadora da história a aparecer na capa do tradicional almanaque da Panini.

Na capa da edição de 2020 do almanaque, a jogadora de 30 anos aparece em primeiro plano do lado do atacante Federico Chiesa, da Fiorentina. As fotografias de Roberto Mancini e Milena Bertolini, os treinadores da Azzurra masculina e feminina, também aparecem.

Além de Gama e Chiesa, outros renomados atletas da Série A aparecem na capa do livro, como Mario Balotelli, Franck Ribéry, Romelu Lukaku, Cristiano Ronaldo, Ciro immobile, Edin Dzeko e Andrea Belotti.

A defensora é um dos principais nomes do futebol feminino da Itália e a Panini decidiu premiá-la com a iniciativa.

O futebol feminino no país cresceu nos últimos anos, com a adesão de clubes do primeiro escalação nacional, como Juventus, Fiorentina, Milan, Inter de Milão e Roma. Além disso, a seleção voltou a disputar uma Copa do Mundo depois de 20 anos, avançando até as quartas de final, quando foi eliminada pela Holanda.

A Comissão de Orçamento do Senado aprovou nesta semana um projeto que equipara as mulheres aos colegas homens, estendendo a elas todas as garantias da legislação sobre trabalho esportivo. Além disso, o texto estabelece três anos de isenção fiscal para clubes que formalizarem contatos com atletas de futebol feminino.(ANSA)