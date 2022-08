Panini aposta em ‘cromos especiais’ como diferencial no álbum da Copa do Mundo de 2022

André Ruoco 24/08/2022 - 9:50 Compartilhe

O álbum da Copa do Mundo de 2022, que será realizada no Qatar, foi lançado oficialmente pela Panini no último domingo (21), em evento no Allianz Parque, em São Paulo. E a edição deste ano contará com uma novidade, uma nova aposta da Panini, empresa responsável pelo lançamento do produto. Trata-se dos cromos especiais.

A coleção completa é composta por um total de 670 figurinhas, incluindo 50 especiais. Além disso, pela primeira vez em uma coleção da Copa do Mundo FIFA™, os fãs poderão encontrar as ‘Panini Extra Stickers’, que são figurinhas extras inseridas de modo aleatório nos pacotinhos comuns.

Essas figurinhas se destacam das demais, pois apresentam uma imagem em movimento. Vinte jogadores foram selecionados, tanto craques quanto iniciantes, e cada um é representado em diferentes variações de cores.

Carolina Motta, gerente de marketing da Panini, falou sobre a novidade: “Os cromos especiais (metalizados) têm a mesma frequência dos demais cromos do álbum. Já os extras têm uma frequência de produção mais espaçada, lembrando que essas figurinhas não são necessárias para completar o álbum”.

“Os pacotes especiais de figurinhas que tiverem estes cromos virão com 6, isto é, as 5 figurinhas regulares para completar o álbum e a extra”, completa.

Os jogadores escolhidos para as figurinhas extras são: Giovanni Reyna, Luis Suárez, Kevin de Bruyne, Robert Lewandowski, Almoez Ali, Gavi, Heung-Min Son, Luka Modric, Raphaël Varane, Sadio Mané, Alphonso Davies, Ryan Gravenberch,Neymar Jr, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Dusan Vlahovic, Jude Bellingham, Cristiano Ronaldo, Christian Eriksen, Guillermo Ochoa.