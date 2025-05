Pânico de volta à TV aberta como jornal do SBT? Saiba tudo

A pergunta parece provocativa — e, de certo modo, é. Afinal, quando se fala em Pânico e jornal, logo vem à cabeça um possível choque de mundos. Mas o SBT, que está em plena movimentação para reinventar sua programação, pode estar prestes a unir esses dois universos. Pelo menos, parece ser esse o “espírito da coisa”.

No ano passado, o SBT e a Jovem Pan teriam chegado a negociar o retorno do programa Pânico à TV aberta, segundo o jornalista Rick Souza. A ideia era ousada: colocar o formato no horário nobre, batendo de frente com o Jornal Nacional. Mas, até aqui, o projeto acabou não avançando. O que não quer dizer que o “clima de Pânico” ficou para trás — muito pelo contrário.

Quem acompanha os bastidores da emissora sabe que Daniela Beyruti, CEO do SBT, está decidida a deixar sua marca, honrando o DNA popular e criativo deixado por Silvio Santos, mas com um olhar que também consiga unir presente e futuro. E é nesse movimento que uma peça-chave entra em cena: o diretor Alan Rapp — justamente ele, que comandou o Pânico por tanto tempo — foi convocado para liderar a retomada do lendário Aqui Agora.

Sim, o programa que, nos anos 90, revolucionou o jornalismo brasileiro com sua linguagem direta, popular, sensacionalista e… surpreendentemente multifacetada. Ao lado das reportagens policiais marcantes, o programa também abria espaço para leveza e bom humor. Quem não lembra do Feliz, personagem hilário de Felisberto Duarte, dando a previsão do tempo com figurinos espalhafatosos e o bordão “E piriri, pororó”? Ou do ex-pugilista Maguila, de smoking e luvas de boxe, comentando economia como se estivesse no ringue? E ainda tinha Leão Lobo, com as fofocas e os bastidores da TV — dando aquele toque de entretenimento para aliviar um pouco do noticiário pesado.

Pois bem. Agora, com Alan Rapp no comando dessa nova fase do Aqui Agora, o que se desenha é uma reinvenção que carrega o tempero do Pânico: a ousadia, uma estética irreverente, a linguagem direta e um certo apetite pelo inesperado.

No comando do programa estará Felipe Macedo, o Macedão, um nome em ascensão que traz um estilo bem opinativo e popular — e que, inclusive, lembra o Ratinho dos anos 1990. Não à toa, ele vem da Rede Massa, emissora do próprio Ratinho, qué afiliada do SBT no Paraná. Em vez dos cassetetes, Macedão chega com suas “chineladas” e comentários afiados. Uma figura que mistura o sério e o cômico na medida certa — e que tem tudo para conquistar o público brasileiro.

Com essa volta do Aqui Agora, a estreia de Luiz Bacci no começo da tarde, o retorno do icônico Casos de Família com Christina Rocha e mais algumas novidades da programação que serão anunciadas nesta quinta-feira, dia 15, o SBT promete agitar a disputa por audiência com suas concorrentes.

E se depender de Dani Bey e seu time de peso — que conta com Rinaldi Faria, criador da amada dupla de palhaços Patati Patatá e que atua como consultor direto da presidente da emissora; Mauro Lissoni, responsável pelo artístico e pela estratégia de programação; e Leandro Cipoloni, à frente do departamento de jornalismo — esse será só apenas o começo de uma nova era para a emissora da Anhanguera. A nossa TV aberta agradece.

A título de curiosidade…

Hoje à frente dos Estúdios Globo, o executivo Amauri Soares — nome número 1 da emissora carioca — teve uma participação significativa, embora pouco lembrada, no Aqui Agora, telejornal popular do SBT. Em abril de 1991, Amauri trocou a Globo pelo SBT e integrou a equipe de criação do programa, que viria a se tornar um marco do jornalismo popular nos anos 1990. Sua permanência, no entanto, foi breve: em outubro do mesmo ano, retornou à Globo para assumir a chefia de redação do Fantástico no Rio de Janeiro. Apesar do curto período na concorrente, sua contribuição para o formato ousado e inovador do Aqui Agora foi essencial.

Mas, gente…

É dado como certo que Datena estreia no dia 9 de junho na RedeTV!. A princípio, a faixa será o fim de tarde e começo da noite, justamente o período que já concentra vários programas que seguem a mesma linha. A pergunta que fica é: não seria mais estratégico apostar em uma faixa alternativa, menos saturada? Outra dúvida. Datena vai receber da programação da igreja? Se for isso, já estou até vendo. Para a felicidade de todos, tomara que tenham resolvido essa questão. Até aqui, nenhuma fonte conseguiu me contar alguma novidade sobre esse importante detalhe.

Ansioso para ver

Quem me acompanha sabe o quanto sou fã da escritora mineira Carla Madeira — suas palavras são uma preciosidade. Agora, seu best-seller Véspera acaba de ganhar uma adaptação em formato de série com oito episódios, estrelada por ninguém menos que Bruna Marquezine. As gravações já foram concluídas, mas a produção ainda não tem data de estreia definida na Max e HBO. O romance aborda os limites da maternidade, os laços de sangue e as consequências de decisões tomadas no impulso. Gabriel Leone também está no elenco.

Inclusive…

Bruna Marquezine, Virginia Fonseca e Neymar são os nomes em destaque no segundo episódio do Casos de Famosos, já disponível no Canal Matheus Baldi, no YouTube. O programa levanta discussões quentes sobre a relação entre influenciadores e casas de aposta, além de repercutir o suposto climão entre Bruna e Virginia na festa da Fazenda Talismã, de Leonardo. O episódio também dá espaço aos fãs que se identificam como “Brumar” — apelido carinhoso para os que torcem por uma reconciliação entre Marquezine e o craque da seleção. Vale o play para quem gosta de entretenimento com boas doses de debate e informações de bastidores.

Até amanhã.