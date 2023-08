‘Pânico 7’ terá direção de Christopher Landon, de ‘A Morte Te Dá Parabéns’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/08/2023 - 14:06 Compartilhe

O futuro da franquia de terror de Wes Craven está nas mãos de Christopher Landon. O diretor americano, que já tem intimidade com o gênero, tendo dirigido filmes como A Morte Te Dá Parabéns e Freaky, foi anunciado como diretor de Pânico 7. Nas redes sociais, Christopher comemorou o anúncio com uma foto do Ghostface e a mensagem “parece que o sete é um número da sorte. Mais em breve…”.

Não está claro quem assinará o roteiro e nem se veremos novamente o elenco mais novo, introduzido nos dois últimos filmes da franquia. Jenna Ortega, Melissa Barrera e Mason Gooding não possuem acordos para uma continuação e a retomada de uma negociação depende da resolução da greve dos roteiristas e atores.

Pânico 5 e Pânico 6 arrecadaram respectivamente US$ 137,7 milhões e US$ 168,9 milhões em todo o mundo (aproximadamente R$ 663 milhões e R$ 813 milhões ). Apesar do anúncio da direção, Pânico 7 ainda não foi confirmado oficialmente. As informações são do The Hollywood Reporter.

