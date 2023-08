Panela de pressão ‘explode’ ao vivo em programa de TV e reação de chef viraliza

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/08/2023 - 12:01 Compartilhe

Um acidente ao vivo com uma panela de pressão chamou a atenção nas redes sociais por conta da reação do chef Leonardo Roncon, apresentador do programa Santa Receita, da TV Aparecida.

Ele fazia uma ação de merchandising de uma marca de panelas durante a atração e, para isso, cozinhava feijão ao vivo. No vídeo, Roncon aparece falando sobre o medo que muitas pessoas têm da explosão de uma panela da pressão.

“Com certeza, você conhece ou já ouviu falar de alguma história sobre panela de pressão que estoura durante o cozimento, ou gente que morre de medo de panela de pressão”, disse. Em seguida, afirmou que o problema acabaria com a marca que divulgava.

“Dá para a gente ver o ponto do alimento porque ela é de vidro, só que, além disso, a gente pode abrir a tampa a qualquer momento”, continuou. Quando o apresentador resolveu demonstrar e levantou a tampa a panela “explodiu”, jogando todo o caldo para fora.

Ao invés de comentar o caso, o chef fingiu que nada aconteceu e continuou o programa normalmente. “Super segura, bonita, panela show de bola”, disse ele, antes de chamar a outra apresentadora, Abiane Souza, para comentar as promoções.

Na manhã desta terça-feira, 1º, o chef publicou um vídeo em que ele e Abiane agradecem o carinho do público após o incidente, avisam que estão bem e ressaltam o “profissionalismo” que precisaram ter diante da situação. Veja:

